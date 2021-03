Roma-Napoli, ammonito Ibanez | Salterà il Sassuolo

Il difensore della Roma Ibanez salterà la prossima sfida contro il Sassuolo dopo aver ricevuto l’ammonizione

Si sta disputando in questi momenti la partita tra Roma e Napoli. A passare in vantaggio sono stati i partenopei grazie alla punizione di Dries Mertens, che ha sorpreso Pau Lopez. In occasione del fallo fischiato per un intervento di Ibanez su Zielinski, il difensore giallorosso ha ricevuto un cartellino giallo. Un’ammonizione che gli impedirà di prendere parte alla prossima partita con il Sassuolo.