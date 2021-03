La Roma di Paulo Fonseca è stata superata nella serata dell’Olimpico dal Napoli di Gennaro Gattuso e, nel finale, non è passato inosservato il gesto di Dan Friedkin, patron del club giallorosso

Una sconfitta che non ci voleva per la Roma di Paulo Fonseca che, in 9 big match in questo campionato italiano di Serie A, è riuscita a totalizzare appena tre punti. Una delusione per tutto l’ambiente giallorosso e, in particolare, per Dan Friedkin, patron del club capitolino che segue la squadra praticamente in ogni sfida.

Il numero 1 della Roma è stato infatti inquadrato mentre scuoteva la testa intorno al 90esimo, con la partita ormai nel ghiaccio per il Napoli di Gattuso ed i giallorossi che non riuscivano a trovare la rete per riaprire i conti.