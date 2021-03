Juventus, stoccata di Marchisio: “Squadra senza voglia. Addio scudetto”

Marchisio ha commentato la sconfitta della Juventus contro il Benevento e l’addio alla possibilità di rincorrere lo Scudetto

La quarta sconfitta della Juventus in campionato chiude definitivamente le speranze di poter vincere lo Scudetto. Lo svantaggio dall’Inter, che dovrà recuperare la gara con il Sassuolo non disputata sabato sera, è adesso troppo ampio, essendo arrivato a dieci punti. Con l’Atalanta a 55 punti e con Roma e Napoli a cinque lunghezze, ma con il posticipo della domenica da portare a termine, i bianconeri devono guardarsi anche alle spalle.

Marchisio: “Squadra senza voglia. Addio scudetto”

A commentare la situazione della Juventus è stato Claudio Marchisio, ospite su Rai 2: “Con oggi penso si chiuda il sogno del decimo scudetto per la Juventus. La squadra è scesa in campo con la voglia sbagliata” ha sentenziato l’ex centrocampista bianconero. Poi un commento anche sul suo ex compagno di squadra Andrea Pirlo, adesso allenatore della Vecchia Signora: “Non conosco il suo futuro, ma questa squadra ha fatto fatica anche in partite che sulla carta dovevano essere semplici”.

In chiusura la sentenza finale di Marchisio: “Questa classifica rispecchia le prestazioni della Juventus: adesso devono guardarsi anche alle spalle”. Con il recupero con il Napoli da giocare il 7 aprile, infatti, i bianconeri rischiano di poter scivolare anche al quinto posto, fuori dalla zona Champions. Significherebbe un crollo davvero importante dopo nove Scudetti di fila e, di conseguenza, la peggiore delle ultime dieci stagioni.