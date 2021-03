KO interno pesantissimo per la Juventus che cede il passo al Benevento di Filippo Inzaghi perdendo una chance importante per provare a mettere pressione a chi la precede. Critiche sui social

Occasione sprecata per la Juventus di Andrea Pirlo che va KO in casa contro il Benevento di Filippo Inzaghi, all’asciutto di vittorie da inizio gennaio. Approccio sbagliato da parte dei bianconeri che probabilmente dicono definitivamente addio alle residue speranze di scudetto, riaccendendo al contempo anche la corsa Champions alle proprie spalle. Il gol di Gaich nato da errore di Arthur fa il resto, mettendo a nudo tutti i difetti della Juventus attuale che non è stata risparmiata dalle critiche sui social di diversi colleghi.

Ecco alcuni dei tweet più significativi sulla prestazione della Juventus di Pirlo:

Volevo precisare che INDIFENDIBILE oggi è stata TUTTA LA JUVE. — Gianni Balzarini (@GianniBalzarini) March 21, 2021

Al netto di #Abisso e del rigore che manca a #Chiesa, la #Juventus ha giocato una partita troppo simile ad altre di questa stagione. Primi 60′ malissimo, poi episodi e reazione di nervi e basta. Troppo poco per pensare di mettere davvero pressione all’#Inter#JuventusBenevento — Giovanni Capuano (@capuanogio) March 21, 2021

Adesso si capisce perché per #Pirlo, non giocare, è una fortuna.#JuveBenevento — Fabrizio Biasin (@FBiasin) March 21, 2021

Non è che la Juventus non vincerà lo scudetto “per colpa” dei 5 punti persi contro il Benevento; ma i 5 punti persi contro il Benevento spiegano molto bene perchè la Juventus quest’anno non vincerà lo scudetto. #JuventusBenevento — Federico Casotti (@federicocasotti) March 21, 2021