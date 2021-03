La Juventus ospita all’Allianz Stadium il Benevento nel match della 28° giornata del campionato di Serie A

La Juventus, approfittando del rinvio di Inter-Sassuolo, vuole portarsi a -7 dalla vetta della classifica con una vittoria questo pomeriggio contro il Benevento. Andrea Pirlo ha caricato la squadra ieri in conferenza stampa e anche durante il riscaldamento ha seguito con molta attenzione i suoi giocatori. Il tecnico bianconero si è anche fermato per qualche secondo a parlare con Cristiano Ronaldo, fresco di record dopo il sorpasso a Pelé grazie alla tripletta di Cagliari e premiato prima del fischio d’inizio dal presidente Agnelli. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Pirlo prima del warm-up ha abbracciato molto calorosamente l’amico ed ex compagno di squadra Filippo Inzaghi, oggi per la seconda volta avversari in panchina dopo la partita dell’andata. L’ex centravanti e attuale allenatore del Benevento si è poi intrattenuto a bordocampo per diversi minuti con il presidente bianconero Agnelli e il CFO Paratici, al quale è legato da una lunga amicizia. Il dirigente bianconero e Inzaghi, inoltre, hanno giocato insieme nella Primavera del Piacenza.