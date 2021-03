Cambio obbligato nel primo tempo, a pochi minuti dall’intervallo per il portiere viola che lascia il posto al dodicesimo

Cesare Prandelli costretto al cambio prima dell’intervallo. Alza bandiera bianca Dragowski, che cede il posto a Terracciano sull’1-1. Ha chiesto subito il cambio per poi accasciarsi al suolo, ma è comunque riuscito a lasciare il terreno di gioco sulle proprie gambe, supportato a distanza ravvicinata dallo staff medico della Fiorentina.

Fiorentina-Milan, Dragowski va KO: problema alla caviglia

Per il polacco si tratta di un problema alla caviglia sinistra, potrebbe quindi trattarsi di una distorsione. Nelle prossime ore verranno eseguiti i soliti controlli di rito alla caviglia infortunata per valutare l’entità dell’infortunio e se sarà disponibile per la gara contro il Genoa, in calendario dopo la sosta per le nazionali.

Intanto nel secondo tempo toccherà a Terracciano difendere i pali della Fiorentina: prima presenza in Serie A quest’anno per l’estremo difensore viola, che aveva disputato soltanto le tre gare di Coppa Italia con Padova, Udinese e Inter, subendo un totale di tre reti, mantenendo inviolata la porta contro i bianconeri.