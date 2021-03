Calciomercato.it seguirà in tempo reale Udinese-Lazio, gara della ventottesima giornata di Serie A

Archiviata l’eliminazione europea per mano del Bayern Monaco, la Lazio torna in campo in Serie A per tentare di riguadagnarsi la partecipazione alla prossima Champions League in campionato. Ospiti dell’Udinese, i biancocelesti proveranno a vendicare la sconfitta subita all’andata, consapevoli che una vittoria vorrebbe dire portarsi ad un solo punto da Napoli e Roma, che si sfideranno stasera all’Olimpico. Di fronte ci sarà, però, una squadra in salute, che ha perso solamente una delle ultime dieci gare disputate. Calciomercato.it seguirà la partita in tempo reale.

Formazioni ufficiali Udinese-Lazio

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Becao, Bonifazi, Nuytinck; Molina, De Paul, Walace, Makengo, Stryger Larsen; Pereyra; Llorente. All. Gotti

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Muriqi, Immobile. All. Inzaghi

CLASSIFICA SERIE A: