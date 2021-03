DIRETTA Serie A, Verona-Atalanta 0-0: spinge la Dea LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Bentegodi’ tra le squadre di Juric e Gasperini in tempo reale

Il Verona e l’Atalanta si affrontano nel lunch match valido per la 28esima giornata del campionato di Serie A, nono turno del girone di ritorno. Da una parte i gialloblu di Juric vogliono tornare al successo dopo due ko di fila per riprendersi l’ottavo posto in classifica. Dall’altra i nerazzurri di Gasperini devono rialzarsi dopo l’eliminazione dalla Champions e vendicare la sconfitta (0-2) dell’andata. Calciomercato.it vi offre la sfida del ‘Bentegodi’ in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Lovato, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Dimarco; Barak, Zaccagni; Lasagna. All. Juric (squalificato, in panchina Paro)

ATALANTA (4-3-2-1): Gollini; Toloi, Dijmsiti, Romero, Palomino; De Roon, Freuler, Pessina; Miranchuk, Malinovskyi; Zapata. All. Gasperini

CLASSIFICA:

Inter 65 punti; Milan 56; Juventus* 55; Atalanta 52; Napoli* e Roma 50; Lazio* 46; Sassuolo 39; Verona 38; Bologna** 34; Udinese 33; Sampdoria 32; Genoa** 31; Fiorentina e Spezia** 29; Benevento 26; Torino* 23; Cagliari** 22; Parma** 19; Crotone** 15.

*una gara in meno

**una gara in più