Posticipo della ventottesima giornata di Serie A, Roma-Napoli verrà seguita in tempo reale da Calciomercato.it

Unica squadra italiana ancora impegnata in Europa, la Roma affronta questa sera il Napoli a distanza di poco più 72 ore dalla trasferta di Kiev. Complice il rinvio della gara contro la Juve, gli azzurri arrivano all’Olimpico più riposati, ma per la squadra giallorossa non è tempo di alibi. Riscattare la sconfitta contro il Parma è l’unico modo per continuare ad alimentare le ambizioni da Champions League dei capitolini che hanno voglia di vendicare la pesantissima sconfitta dell’andata. Gli azzurri, dal canto loro, sperano di protrarre l’assenza di vittorie della squadra di Fonseca contro le big. Per farlo, potranno contare su un attacco al completo e sulla cabala. In cinque precedenti contro i romanisti, infatti, Gattuso ha collezionato 4 vittorie e un pareggi da allenatore. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Le formazioni ufficiali di Roma-Napoli

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Diawara, Spinazzola; Pedro, El Shaarawy; Dzeko. All. Fonseca.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens. All. Gattuso.

CLASSIFICA SERIE A:

Inter* 65 punti; Milan 59; Juventus* 55; Atalanta 55; Napoli* 50; Roma* 50; Lazio* 49; Sassuolo* 39; Verona 38; Sampdoria 35; Bologna 34; Udinese 33; Genoa 31; Fiorentina 29; Spezia 29; Benevento 29; Torino* 23; Cagliari 22; Parma 19; Crotone 15.

*una partita in meno