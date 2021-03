Calciomercato.it seguirà in tempo reale Fiorentina-Milan, posticipo delle 18 della ventottesima giornata

Reduce dalla doppia sconfitta per 0-1 contro Napoli e Manchester United, il Milan fa visita alla Fiorentina nel posticipo delle 18. Con Ibrahimovic nuovamente titolare, Stefano Pioli spera di tornare alla vittoria per non perdere ulteriori punti nella lotta Champions e nella lotta scudetto. I Viola, dal canto loro, sono reduci dalla bella vittoria in casa del Benevento e vogliono concedere il bis per sfruttare al meglio la sconfitta del Cagliari e aumentare i punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni ufficiali Fiorentina-Milan

FIORENTINA (4-4-2): Dragowski, Caceres, Pezzella, Milenkovic, Quarta, Eysseric, Pulgar, Castrovilli, Bonaventura; Ribery, Vlahovic. Allenatore: Cesare Prandelli.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Dalot, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Diaz; Ibrahimovic. Allenatore: Stefano Pioli.

CLASSIFICA SERIE A:

Inter 65* punti; Milan* 56; Juventus* 55; Atalanta 55; Napoli* 50; Roma* 50; Lazio* 49; Sassuolo* 39; Verona 38; Sampdoria 35; Bologna 34; Udinese 33; Genoa 31; Fiorentina 29; Spezia 29; Benevento 29; Torino* 23; Cagliari 22; Parma 19; Crotone 15.

*una partita in meno