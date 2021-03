L’attaccante nigeriano del Crotone Simy insultato sui social non ci sta e pubblica le offese ricevute dopo la gara con il Bologna

Il Crotone ha perso in casa contro il Bologna: ai gol di Messias e Simy sono seguiti quelli di Soumaoro, Schouten e Olsen per il 2-3 con cui la formazione di Mihajlovic ha battuto quella di Cosmi. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

La sconfitta non è l’unica brutta notizia di giornata per Simy: l’attaccante nigeriano è stato, infatti, insultato sui social. E’ lo stesso calciatore a rivelarlo su Instagram, pubblicando uno dei messaggi ricevuti da un utente. Un messaggio pieno di insulti al quale: “Facciamolo diventare famoso perché se lo merita”, la frase scritta da Simy per accompagnare la storia nella quale pubblica il messaggio di insulti ricevuto. Una storia che ricorda da vicino quella di Ounas anche lui insultato e anche lui protagonista di uno sfogo sui social. L’algerino scrisse “ma è giusto tutto questo?” e il Crotone si schierò al suo fianco con un comunicato in cui veniva preannunciata la volontà di querelare gli autori dei messaggi.