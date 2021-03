Calciomercato Sampdoria, rinnovo Quagliarella: c’è ancora distanza

Sampdoria al lavoro sul fronte rinnovi: il contratto di Quagliarella scade a fine stagione, ma sembra esserci ancora distanza

Tempo di rinnovi in queste settimane in casa Sampdoria. Il club blucerchiato ha lavorato molto in questo 2021 per prolungare i contratti di diversi giocatori. Ekdal e Yoshida hanno rinnovato per un’altra stagione; Augello, Colley, Ferrari e Verre fino al 2025 mentre Gabbiadini ed Audero sino al 2026. Ancora però non è arrivata la firma di quello che è l’uomo simbolo del club blucerchiato, Fabio Quagliarella. L’attaccante classe 1983 ha il contratto in scadenza a giugno ma non ha alcuna intenzione di appendere gli scarpini al chiodo.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, l’erede di Donnarumma è in Serie A: due nomi

Al momento però, riferisce ‘Tuttosport’, non c’è ancora intesa per un prolungamento contrattuale fino al 2022. Probabilmente l’ingaggio sarà ritoccato al ribasso, ma appare difficile che non si riesca a trovare una soluzione. Quagliarella ha più volte manifestato il proprio amore per la piazza blucerchiata, rinunciando anche alla Juventus nel corso della scorsa estate. Inoltre non ci sono molte certezze in casa doriana per quanto riguarda l’attacco. Ramirez molto probabilmente andrà via, Gabbiadini deve ancora recuperare a pieno dall’infortunio, mentre Keita è in prestito e la certezza di un riscatto al momento non sembra esserci. Ecco allora che tutti gli indizi portano a pensare che prima o poi la firma arriverà.