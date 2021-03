Il Napoli in estate potrebbe dover affrontare l’assalto dell’Atletico Madrid: Simeone trova l’erede di Saul

Domenica di big match per il Napoli, che affronterà questa sera la Roma, in uno scontro diretto per la qualificazione alla prossima Champions League. I partenopei dopo l’ottima vittoria a San Siro contro il Milan vogliono ripetersi, cercando di ottenere tre punti che permetterebbero di staccare i giallorossi.

Nel frattempo si lavora anche alla prossima stagione, cercando di capire quali saranno i giocatori fondamentali su cui costruire la nuova rosa. Però, a mettere gli occhi tra le fila di Gennaro Gattuso è Diego Simeone, che all’Atletico Madrid molto probabilmente vedrà partire Saul in direzione Bayern Monaco. Così ‘El Cholo’ sarebbe pronto a far partire l’assalto ad un centrocampista partenopeo. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Napoli, Fabian Ruiz erede di Saul: Simeone pronto all’assalto

Il Napoli non sta vivendo la sua migliore stagione, e anche i suoi interpreti non riescono a rendere tutti al meglio. Uno dei top player che non sta giocando il suo miglior campionato è senza dubbio Fabian Ruiz, centrocampista classe 1996 che ha totalizzato 30 presenze tra Serie A e coppe, mettendo a segno due gol e un assist.

Da tempo sul calciatore spagnolo c’è l’interesse del Real Madrid, ma la concorrenze per i ‘Blancos’ potrebbero arrivare dalla fazione opposta della città, ovvero l’Atletico Madrid. Infatti, secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, i ‘Colchoneros’ in estate potrebbero veder partire Saul verso il Bayern Monaco, e avrebbero trovato il degno erede proprio in Fabian Ruiz. La sua valutazione si aggirerebbe intorno ai 50-60 milioni di euro, stessa cifra che dovrebbe portare la cessione dell’altro centrocampista spagnolo. Ma attenzione sempre al Real Madrid, che rimane interessato e vigile sulla situazione.