Il Milan ha messo nel mirino la nuova stellina della Bundesliga, che però dovrà restare fermo per diversi mesi

Il Milan è in lotta per la Champions League, visto che lo scudetto è sempre più complicato nonostante le parole di Zlatan Ibrahimovic che non molla la presa. Tante le situazioni da risolvere per Paolo Maldini, soprattutto a livello di rinnovi, da Donnarumma a Romagnoli, Ibrahimovic e Calhanoglu. Intanto i rossoneri sono sempre a caccia di nuovi talenti in tutti i reparti e l’ultimo ad aver attirato l’attenzione del ‘Diavolo’ porta dritto in Bundesliga.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Milan, per Wamangituka stagione finita: crociato ko

Non è la prima volta che gli occhi di Maldini si posano in Germania in questi ultimi mesi, dal momento che già era finito Ozan Kabak nel mirino, prima che il turco passasse al Liverpool. Ora tocca invece a Silas Wamangituka, giovanissimo ’99 congolese che gioca da esterno destro e ha già segnato 13 gol in stagione. Uno score che però rimarrà tale per tutta la stagione, dal momento che ieri contro il Bayern Monaco ha riportato un grave infortunio.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

E oggi lo Stoccarda ha confermato i timori con il comunicato ufficiale: rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Per lui ovviamente stagione finita e stop comunque di diversi mesi che inevitabilmente raffredda un po’ l’interesse del Milan. Che non era il solo ad essersi interessato, dal momento che si parlava anche di diversi club inglesi oltre che di Bayern e Dortmund. Non è la prima volta che un obiettivo di mercato rossonero deve fare i conti con un brutto infortunio: a gennaio era successo con Mohamed Simakan.