Roberto Mancini potrebbe firmare presto un nuovo contratto: l’annuncio dell’accordo con l’attuale Ct dell’Italia è vicino

Roberto Mancini raddoppia: il commissario tecnico della Nazionale potrebbe presto prolungare il suo contratto con la Figc. Secondo quanto scrive ‘Repubblica’ oggi già nei prossimi giorni potrebbe arrivare l’annuncio ufficiale. Domani è in programma il raduno dell’Italia per il triplo impegno di qualificazione ai Mondiali 2022. L’occasione potrebbe essere propizia per ufficializzare il nuovo accordo. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Italia, Mancini rinnova: i dettagli del nuovo contratto

Una necessità nata anche per le diverse richieste che sarebbero arrivate a Mancini nel corso della sua esperienza in azzurro. Proprio per questo Gravina ha messo il suo rinnovo in cima alle priorità: legato alla Federazione fino al 2022, la sua permanenza in azzurro fino al Qatar non sembra essere messa in discussione, ma potrebbe prolungarsi anche oltre. Come riferisce il quotidiano, infatti, si ragiona per un accordo fino al 2024 con un ingaggio che salirebbe dagli attuale due a tre milioni di euro a stagione. Nell’accordo ci sarebbe anche il ruolo di direttore tecnico-supervisore di tutte le selezioni maschili. Un incarico quindi di ampio respiro per chi è riuscito a ridare lustro alla maglia azzurra ed ora è chiamato con gli Europei a completare la sua missione con vista sui Mondiali.