Sondaggio Twitter | Calciomercato, Belotti in una big: destinazione Milan!

L’esito del sondaggio lanciato sulla pagina Twitter di Calciomercato.it: il verdetto dei tifosi su Belotti

Si profila un’altra estate piuttosto infuocata sul fronte attaccanti. Tra i bomber in bilico in Serie A c’è anche Belotti, che in scadenza di contratto nel 2022 e non ha ancora rinnovato con il Torino. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Su di lui hanno già messo gli occhi tutte le big del campionato, il Milan in particolare per il post Ibrahimovic. Nel sondaggio lanciato sulla pagina Twitter di Calciomercato.it, secondo il 46,3% dei votanti il ‘Gallo’ servirebbe maggiormente proprio alla squadra rossonera. Seguono Roma (25,9%), Inter (16,7%), e infine il Napoli (11,1%).