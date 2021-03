I marcatori di Crotone-Bologna e la classifica di Serie A dopo il match della 28a giornata di campionato

Girandola di emozioni in Crotone-Bologna, match della 28a giornata di Serie A andato in scena oggi allo Scida. Ottimo il primo tempo dei padroni di casa che, dopo aver sfiorato il vantaggio in diversi frangenti, lo hanno trovato al minuto 33 grazie a Messias. Pochi minuti dopo Simy ha invece siglato la rete del momentaneo 2 a 0 su calcio di rigore. A inizio ripresa gli ospiti sono scesi in campo con grinta e determinazione creando molte occasioni e trovando dapprima il pareggio grazie alle reti di Soumaoro e Schouten, poi il vantaggio con Skov Olsen. Grazie alla rimonta in terra calabrese, i ragazzi di Mihajlovic conquistano dunque 3 punti preziosi in chiave salvezza, mentre quelli di Cosmi sembrano sempre più destinati alla retrocessione. Da segnalare, infine, l’ammonizione di Palacio, che essendo già diffidato salterà la prossima sfida con l’Inter.

Crotone-Bologna 2-2: 33′ Messias (C), 40′ Simy (C); 63′ Soumaoro (B), 72′ Schouten (B), 84′ Skov Olsen (B)

Classifica Serie A: Inter punti 65, Milan 56, Juventus 55, Atalanta 52, Napoli 50, Roma 50, Lazio 46, Sassuolo 39, Verona 38, Bologna 34, Udinese 33, Sampdoria 32, Genoa 31, Fiorentina 29, Spezia 26, Benevento 26, Torino 23, Cagliari 22, Parma 19, Crotone 15.