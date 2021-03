Roma-Napoli, i convocati di Gattuso | Rientra Lozano

Gennaro Gattuso ha diramato i convocati in vista del big match contro la Roma: il Napoli ritrova Hirving Lozano

Buone notizie per Gennaro Gattuso in vista della super sfida che rischia di essere decisiva per il sogno Champions League. Domani sera allo stadio ‘Olimpico’, infatti, il Napoli giocherà contro la Roma. In serata il tecnico calabrese ha diramato i convocati degli azzurri per il posticipo di domani: pienamente recuperato Hirving Lozano, il messicano sarà a disposizione. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Un’arma in più a disposizione di Gattuso, che potrà contare anche sul ‘Chucky’ per mettere in difficoltà la retroguardia di Fonseca. I giallorossi, inoltre, arrivano dalla trasferta europea di giovedì mentre il Napoli si è potuto allenare tutta la settimana.