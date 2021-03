In Francia sono certi: Neymar è vicino al rinnovo con il Psg. L’attaccante brasiliano è pronto a legarsi ai francesi fino al 30 giugno 2026

Il Psg è alle prese con il rinnovo di Neymar e Mbappe. I due attaccanti hanno contratti in scadenza il 30 giugno 2022: i top club sono chiaramente pronti ad approfittarne qualora non dovessero arrivare le loro firme. Senza un prolungamento, il rischio di perderli a zero potrebbe diventare concreto. Le prossime settimane saranno fondamentali per capire se il club riuscirà a raggiungere un accordo prima dell’estate.

Dalla Francia arrivano novità importanti legate al brasiliano. Secondo quanto riportato da ‘Le10Sport’, il rinnovo di Neymar sarebbe davvero vicino. I contatti tra le parti si sarebbero intensificati dopo l’apertura da parte dello stesso ex Barcellona, che si era detto pronto a rimanere sotto la Torre Eiffel. Salvo nuovi colpi di scena, Neymar, dunque, continuerà a giocare con il Psg: l’accordo non è più così lontano, con il brasiliano pronto a firmare un nuovo accordo fino al 30 giugno 2026.

Calciomercato, futuro Mbappe: rinnovo più difficile

L’obiettivo del Psg è chiaramente quello di riuscire a trovare un’intesa anche con Mbappe. Con il talento francese, però, sarà un po’ più difficile: Leonardo aspetta una risposta nelle prossime settimane così da poter organizzare il prossimo calciomercato. Come detto, senza rinnovo, l’addio in estate sarebbe quasi obbligato. Con Mbappe via – è il sogno del Real Madrid – il Psg potrebbe decidere di puntare su un altro grande del calcio europeo. In questi giorni si è parlato tanto della possibilità di prendere Messi, che non ha ancora rinnovato con il Barcellona. Attenzione chiaramente anche alla situazione legata a Cristiano Ronaldo, desideroso di vincere ancora la Champions League, che potrebbe decidere di cambiare aria al termine della stagione, lasciando così la Juventus.