Napoli, UFFICIALE conferme su Lobotka: drenaggio di ascesso tonsillare

Arrivano conferme direttamente dalla SSC Napoli in merito all’intervento subito dal centrocampista slovacco, Stanislav Lobotka

Come anticipato dalla redazione di Calciomercato.it, il centrocampista del Napoli Stanislav Lobotka si è recato alla clinica Ruesch per un intervento utile a drenare l'ascesso tonsillare.

In serata è arrivata poi la conferma ufficiale anche da parte del club partenopeo con una breve nota apparsa sul proprio sito web: “Si precisa che Stanislav Lobotka in seguito ad una complicanza di una tonsillite essudativa ha effettuato in mattinata un drenaggio di ascesso tonsillare ed è già rientrato presso il proprio domicilio”.