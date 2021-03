Il centrocampista del Napoli, Lobotka, non prenderà parte alla trasferta di Roma, con il resto della squadra. Ecco il motivo

Stanislav Lobotka non si è allenato tutta la settimana per attacchi di tonsillite, non è partito per Roma e non risponderà neanche agli impegni della Nazionale slovacca.

Il centrocampista del Napoli, ex Celta Vigo, stamane si è recato alla clinica Ruesch per un intervento che drenasse l’ascesso tonsillare. L’operazione è durata più del previsto ma da poco tempo è stato dimesso e trascorrerà già questa notte a casa.