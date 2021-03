Dusan Vlahovic è uno dei candidati più autorevoli a raccogliere l’eredità di Ibrahimovic al Milan. Pioli lo ha già allenato alla Fiorentina

Non c’è dubbio sul fatto che domani sarà Dusan Vlahovic l’avversario più pericoloso per il Milan, chiamato a riscattare gli ultimi due pesanti ko tra campionato ed Europa League. Autore fin qui di una stagione importante, 12 i gol in tutto, il bomber della Fiorentina è fra l’altro uno dei candidati a raccogliere l’eredità in rossonero di Zlatan Ibrahimovic.

Calciomercato Milan, Pioli: “Difficile tenere fuori Vlahovic, ma certi paragoni…”

Nella conferenza stampa di vigilia, Stefano Pioli ha elogiato e allo stesso tempo un po’ ‘ridimensionato’ il numero 9 viola, quantomeno certi paragoni azzardati, su tutti quello con lo stesso Ibrahimovic. Ricordiamo che l’ex Partizan Belgrado è già stato allenato dal tecnico emiliano proprio a Firenze: “Ho sempre apprezzato la sua volontà – le parole di Pioli su Vlahovic – Per me era difficile tirarlo fuori dal campo, ha un potenziale importante e rimane un ottimo centravanti, tuttavia parliamo sempre di un ragazzo giovane. Alcuni paragoni non gli fanno bene”. In scadenza a giugno 2023 – il rinnovo per ora è complicato – il prezzo di Vlahovic non sarebbe inferiore ai 40 milioni di euro.