Calciomercato Torino, ultime sul rinnovo di Belotti | Milan e big sullo sfondo

Futuro in bilico per il ‘Gallo’ Belotti. Ecco le condizioni per il rinnovo con il Torino: il Milan e non solo restano alla finestra

Una salvezza da conquistare prima di tornare a parlare di rinnovo. In casa Torino il grande nodo in vista del calciomercato estivo è legato al futuro di Andrea Belotti, che è in scadenza di contratto nel 2022. Come riportato da ‘Tuttosport’, la prima condizione per il prolungamento del ‘Gallo’ con la squadra granata è ovviamente la salvezza. Ma anche la permanenza in Serie A potrebbe non bastare. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

La decisione dell’attaccante dipenderà anche dal nuovo progetto tecnico del club e dalle ambizioni future della società. Il capitano del Toro vuole insomma garanzie tecniche, anche perché sullo sfondo ci sono già diverse big pronte a bussare alla porta della dirigenza granata. Il Milan su tutte, ma anche Inter, Napoli e Roma, fino ad Atletico Madrid e un paio di club inglesi. Molto dipenderà dunque dal Torino e dal progetto tecnico che Cairo presenterà al proprio capitano. Si profilano mesi decisivi per il futuro del ‘Gallo’.