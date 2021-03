La Roma per la prossima stagione cerca un attaccante di primo piano: due bomber offerti al club giallorosso

Gara fondamentale domani per il campionato della Roma. In attesa della doppia sfida europea con l’Ajax, che potrebbe spalancare le porte delle semifinali di Europa League ai giallorossi, la squadra di Fonseca è attesa dallo scontro Champions contro il Napoli. Le due compagini sono appaiate al quinto posto in classifica e la sfida di domani sera all’Olimpico darà un messaggio chiaro sull’inseguimento a Milan, Juventus e Atalanta. Nel frattempo però la società capitolina sta anche progettando il futuro della squadra.

Da decidere la posizione di Fonseca che potrebbe andare via anche dovesse scattare il rinnovo automatico con la qualificazione in Champions. Oltre ad Allegri, in lista per la panchina c’è Sarri, come raccontato da Calciomercato.it, oltre a Nagelsmann. Tecnico a parte, la rosa della Roma sarà ritoccata anche con rinforzi importanti, soprattutto in attacco, lì dove Dzeko potrebbe andare via. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | Roma, Splendore: “Rinnovo Pellegrini, ecco la situazione”

Calciomercato Roma, doppia idea per l’attacco: offerti Icardi e Aguero

La partenza del bosniaco aprirebbe la caccia ad un attaccante di livello importante. Secondo quanto scrive ‘Repubblica’ alla Roma sarebbero stati proposti due bomber importanti. I nomi sono quelli di Mauro Icardi e Sergio Aguero. Il primo dei due argentini è legato al Paris Saint-Germain, ma potrebbe essere messo sul mercato dalla società francese, anche se con Pochettino ha ritrovato la maglia da titolare.

Diverso il caso di Aguero che è in scadenza di contratto con il Manchester City e sembra destinato a lasciare il club a fine stagione. Il Kun sarebbe un’occasione a parametro zero anche se non mancano le concorrenti, partendo dal Barcellona e finendo alla Juventus. La stessa che è stata accostata anche ad Icardi in varie occasioni. La Roma riflette: i Friedkin sono chiamati a scegliere condottiero e bomber del loro progetto.