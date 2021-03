Contratto monstre per la firma di Mbappe col PSG, i francesi preparano il rinnovo con cifre simili a quelle di Cristiano Ronaldo; le ultime di calciomercato

Con il contratto in scadenza a giugno 2022, Kylian Mbappe attende novità sul suo futuro. L’attaccante del PSG piace alle migliori società europee (Juventus tra le altre) ma potrebbe firmare il rinnovo coi parigini a cifre molto importanti. Come riporta ‘L’Equipe’, infatti, per l’attaccante classe 1998 sarebbe pronto un nuovo accordo con ingaggio da 30 milioni di euro a stagione. Una somma elevata che lo avvicinerebbe a Cristiano Ronaldo, stella portoghese che in bianconero percepisce circa 31 milioni a stagione.

Calciomercato PSG, le ultime sul rinnovo di Mbappe

L’intento del Paris Saint Germain, dunque, sarebbe quello di convincere Mbappe a restare grazie a un ingaggio faraonico. Il giocatore francese, nella stagione in corso, ha realizzato 9 assist e ben 28 gol in 35 presenze totali. Per lui ormai da anni non mancano gli interessi anche dalla Spagna (Real Madrid e Barcellona) e dalla ricca Premier League. In caso di firma a queste cifre, considerando anche l’attuale crisi del mondo del calcio, i parigini si tirerebbero fuori proprio dalla corsa per Ronaldo.