Calciomercato Milan, i rossoneri pensano a un futuro da Champions: per una squadra giovane e di prospettiva, ecco il doppio colpo in attacco

L’uscita dall’Europa League e l’allontanarsi forse definitivo della lotta scudetto non toglie valore all’annata del Milan. Che ora deve compiere l’ultimo sforzo in campionato e assicurarsi di centrare uno dei primi quattro posti che significherebbe ritorno in Champions League, a ben otto anni dall’ultima volta. Obiettivo fondamentale e da non fallire, per continuare nel progetto di crescita della società, che ambisce a tornare ai palcoscenici del passato. Idee chiare per la dirigenza, che intende proseguire nel doppio binario formato da calciatori d’esperienza e giovani talenti. In tal senso, si va a caccia di due nomi ben precisi per rinforzare il reparto offensivo.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus | Scaricato dal tecnico: sfida al Milan per il bomber!

Calciomercato Milan, non solo Vlahovic: anche Vlasic nel mirino

La ‘Gazzetta dello Sport’ conferma l’interessamento per Vlahovic. L’attaccante serbo della Fiorentina, che sarà avversario domani sera al ‘Franchi’, sta disputando una ottima stagione e in campionato è già arrivato a 12 gol. Pioli crede in lui e infatti in viola è stato lui a lanciarlo, per ora il presidente Commisso fa muro ma il Milan fa sul serio. Valutazione intorno ai 40 milioni, ma il rinnovo del contratto in scadenza 2023 è lontano. L’assalto può essere lanciato, così come quello per Vlasic. Il trequartista croato 23enne del Cska Mosca costa intorno ai 30 milioni e potrebbe essere l’alternativa qualora il rinnovo di Calhanoglu non andasse a buon fine. Un doppio investimento da 70 milioni piuttosto importante. Cui bisognerebbe aggiungere i 28 milioni per il riscatto di Tomori, già identificato come il difensore di domani. Investimenti che con i soldi della Champions sarebbero però possibili.