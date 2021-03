Lautaro Martinez è finito nel mirino di Simeone. L’Atletico Madrid non è soddisfatto di Joao Felix e vorrebbe puntare sul centravanti dell’Inter per affiancarlo a Suarez

L’Atletico Madrid e il suo allenatore, Diego Simeone, si aspettavano molto di più da Joao Felix. L’attaccante portoghese classe 1999 in stagione ha realizzato dieci gol e cinque assist. Un bottino che sta permettendo ai Colchoneros di essere in testa alla classifica in Liga, con ben quattro punti di vantaggio sul Barcellona.

In stagione c’è da registrare però anche l’eliminazione dalla Champions League per mano del Chelsea, che si è imposto 1-0 all’andata e 2-0 al ritorno nelle due sfide degli Ottavi di finale di Champions League. In casa Atletico Madrid questo doppio risultato sembra aver lasciato il segno e c’è la voglia di rafforzare maggiormente l’attacco per sostituire il giovane portoghese.

Calciomercato Inter, Simeone vuole Lautaro Martinez

L’ultima idea – secondo quanto si legge su ‘Don Balon’ – porterebbe a Lautaro Martinez. L’attaccante argentino sarebbe visto come il profilo ideale per migliorare un reparto che la scorsa estate ha visto arrivare Suarez. Toccherà a Simeone provare a convincere il calciatore ad accettare la destinazione. Possibile uno scambio di cartellini tra Lautaro e Joao Felix visto che la differenza tra i due è di soli dieci milioni di euro.

Difficile, ad oggi, pensare che l’Inter possa decidere di accettare lo scambio, anche perché Antonio Conte ha puntato tanto sul centravanti argentino. Lautaro si è dimostrato, anche quest’anno, la spalla perfetta di Lukaku. Domenica scorsa il classe 1997 è risultato fondamentale, con la rete che ha deciso il match complicato contro il Torino. Le reti sono così diventate 16, di cui 14 in Serie A, 1 in Champions League e 1 in Coppa Italia. Sarà chiaramente il calciatore ha decidere cosa fare del proprio futuro.

Per quanto riguarda Joao Felix attenzione anche alla pista Juventus. L’attaccante è stato più volte accostato ai bianconeri. Il classe ’99 potrebbe rappresentare il perfetto erede di Paulo Dybala, che non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza il 30 giugno 2022. Siamo certi che Felix avrebbe il benestare del connazionale Cristiano Ronaldo.