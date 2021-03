Jorge Sampaoli vuole Arturo Vidal per il suo Marsiglia. Secondo quanto riportato in Francia: il tecnico avrebbe contattato telefonicamente il centrocampista dell’Inter

La stagione di Arturo Vidal non è stata fin qui certamente esaltante. Il centrocampista cileno è stato voluto fortemente da Antonio Conte, che ha praticamente sempre puntato su di lui. L’ex Barcellona, però, non sempre ha ripagato la fiducia del tecnico nerazzurro, fornendo spesso prestazioni non all’altezza.

Arturo Vidal, lo scorso 12 marzo, si è sottoposto ad intervento chirurgico in artroscopia di meniscectomia mediale selettiva al ginocchio sinistro. Starà fuori ancora 2-3 settimane e poi sarà pronto per la fase finale della stagione dell’Inter, che ha messo lo scudetto nel mirino: l’obiettivo è chiaramente quello di riscattarsi, anche per convincere i nerazzurri a continuare a puntare su di lui. Vidal, fin qui, ha collezionato 30 presenze, tra Serie A, Champions League e Coppa Italia, andando a segno, contro la Juventus, forse la sua miglior partita, e con la Fiorentina, dal dischetto. La serata peggiore è stata certamente quella europea, quando contro il Real Madrid, è stato espulso.

Calciomercato Inter, Sampaoli non molla Vidal

In questi giorni il nome del centrocampista, che il prossimo 22 maggio compirà 34 anni, è tornato ad animare il calciomercato. Il giocatore è finito ne mirino del Marsiglia di Jorge Sampaoli. La notizia trova conferme, anche oggi, in Francia: secondo quanto riportato da Canal+, a margine di Nizza-OM, Sampaoli avrebbe deciso di prendere in mano la situazione, telefonando ad Arturo Vidal. C’è, però, un problema non da poco: lo stipendio attualmente percepito dal cileno all’Inter, circa 6,5 milioni di euro, non è in linea con i parametri del club francese. E’ stato Pablo Longoria ad affermarlo proprio ai microfoni di Canal+. Solo un sacrificio da parte di Vidal, potrebbe permettere, dunque, un trasferimento in Ligue 1.