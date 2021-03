Calciomercato Bayern, Alaba firma col Real Madrid | 20 milioni di bonus

Il futuro di David Alaba, ormai destinato ad andare in scadenza col Bayern Monaco, sembra essere spagnolo: super offerta dal Real Madrid

Dopo aver vinto tutto con il Bayern Monaco, David Alaba ha deciso di interrompere la propria avventura bavarese ed è in cerca di una nuova squadra con cui dare l’assalto a future vittorie. Dopo un iniziale interesse di Juventus e Inter, le italiane si sono defilate dall’austriaco: nonostante il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, per riuscire a bloccarlo sarebbe necessario uno sforzo economico importante. Ecco perché per individuare dove sarà il futuro di Alaba bisogna guardare in Spagna o in Francia. Il duello per il jolly di Flick è tra Real Madrid e PSG. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Real Madrid, super offerta per Alaba | 20 milioni alla firma

Come rivelato dal quotidiano ‘ABC’, il Real Madrid avrebbe presentato una maxi offerta per convincere Alaba a sposare il proprio progetto. Le ‘Merengues’ sarebbero disposte a pagare 20 milioni di euro alla firma per l’austriaco, da spartire tra l’agente, il padre ed il giocatore stesso. Una cifra galattica, come da tradizione nella Casa Blanca, che potrebbe mettere la parola fine alla telenovela legata al futuro di Alaba. Dopo l’addio al Bayern Monaco, quindi, niente PSG: ad assicurarsi l’austriaco sarebbe il Real Madrid di Zinedine Zidane.