Whatsapp ed Instagram in down, l’app ed il social network entrambi fuori uso: le segnalazioni degli utenti

Problemi per Whatsapp e Instagram. L’app di messaggistica ed il social network entrambi down nel corso del pomeriggio: arrivano migliaia di segnalazioni. Gli utenti dei social di Mark Zuckerberg hanno segnalato malfunzionamenti in diverse zona d’Europa e del mondo. Le prime conferme in merito ai problemi legati a Whatsapp ed Instagram, sono arrivate da Twitter, dove gli hashtag #WhatsAppDown e #InstagramDown sono andati immediatamente in tendenza. Mentre su WhatsApp è risultato impossibile mandare messaggi, su Instagram è stato il feed a non aggiornarsi. Facebook e Messenger, invece, hanno mostrato problematiche minori.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube