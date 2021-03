Serie A, Parma Genoa 1-2 | Doppietta Scamacca, colpo salvezza rossoblù

Importante colpo esterno del Genoa sul campo del Parma. Decide la doppietta di Scamacca: la classifica aggiornata

Va al Genoa di Ballardini l’anticipo del venerdì della 28esima giornata di Serie A. La squadra ligure si impone al ‘Tardini’ di Parma trascinata da Gianluca Scamacca. A sbloccare la partita è Graziano Pellè con un gran gol in rovesciata, il primo dal suo ritorno in Italia. Nella ripresa, però, entra Scamacca e decide la partita. L’attaccante in prestito dal Sassuolo firma una doppietta nel giro di 20 minuti, ribaltando il risultato e completando la rimonta con un bel destro da fuori. Il club emiliano rimane così in piena zona retrocessione, a -4 dal Torino, mentre il Genoa si allontana ulteriormente dalle zone basse della classifica. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

PARMA-GENOA 1-2: 16′ Pellè (P), 50′ e 69′ Scamacca (G)

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 65, Milan 56, Juventus* 55, Atalanta 52, Napoli* 50, Roma 50, Lazio* 46, Sassuolo 39, Verona 38, Udinese 33, Sampdoria 32, Bologna e Genoa** 31, Fiorentina 29, Spezia 26, Benevento 26, Torino* 23, Cagliari 22, Parma** 19, Crotone 15.

* una partita in meno

** una partita in più