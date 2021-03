Juventus, buone notizie per Andrea Pirlo: un rientro importante per i bianconeri in vista del prossimo match di campionato

La Juventus prepara la sfida di campionato contro il Benevento. Obiettivo per i bianconeri vincere per tentare il sorpasso al Milan in seconda posizione e per provare ad accorciare le distanze sull’Inter che non scenderà in campo contro il Sassuolo. Arrivano oggi notizie importanti per Andrea Pirlo, che tornerà ad avere a disposizione un titolare.

Rodrigo Bentancur è infatti guarito dal coronavirus. I due tamponi di controllo effettuati dall’uruguaiano hanno dato esito negativo, come comunicato dal club bianconero sui suoi canali ufficiali. Il centrocampista dunque si è unito nuovamente al gruppo squadra e tornerà ad essere a disposizione.