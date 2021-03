Fantacalcio, consigli e probabili formazioni della ventottesima giornata

Chi schierare al fantacalcio, alla ventottesima giornata: migliori, peggiori e possibili sorprese in Serie A

La ventottesima giornata di Serie A si apre venerdì. A dare il via alle danze sarà la sfida fra Parma e Genoa al Tardini. Sabato è il turno dell’Inter che ospita il Sassuolo di Roberto De Zerbi. La Juventus, all’Allianz Stadium, sfida il Benevento, mentre chiude il turno il big match dell’Olimpico fra la Roma ed il Napoli di Gattuso.

Parma-Genoa venerdì ore 20.45

PARMA (4-3-3): Sepe; Conti, Osorio, Bani, Pezzella; Hernani, Brugman, Kurtic; Kucka, Pellé, Mihaila.

GENOA (3-5-2): Perin; Biraschi, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Zaijc, Badelj, Strootman, Czyborra; Shomurodov, Destro.

Hot: Mihaila è in ottima forma! Ok Strootman fra gli ospiti

Not: Radovanovic lo vediamo un po’ in difficoltà

Sorpresa: Pellè è la scommessa giusta!

Crotone-Bologna sabato ore 15

CROTONE (3-5-1-1): Cordaz; Magallan, Golemic, Djidji; Pedro Pereira, Messias, Benali, Molina, Reca; Ounas; Simy.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Soumaoro, Dijks; Schouten, Svanberg; Skov Olsen, Soriano, Barrow; Palacio.

Hot: Ounas è in ottima forma, così come Soriano

Not: Magallan ha il giallo facile

Sorpresa: Barrow e Simy sono da schierare

Spezia-Cagliari sabato ore 18

SPEZIA (4-3-3): Zoet; Vignali, Ismajli, Erlic, Bastoni; Leo Sena, Ricci, Maggiore; Verde, Piccoli, Gyasi.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Ceppitelli, Godin, Rugani; Nandez, Marin, Duncan, Nainggolan, Lykogiannis; Pavoletti, Joao Pedro.

Hot: Piccoli cerca continuità. Joao Pedro vuole riscattarsi!

Not: Lykogiannis non ci dà le giuste garanzie

Sorpresa: Godin può trovare il bonus!

Inter-Sassuolo (RINVIATA)

INTER (3-5-2): Radu; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Lopez, Djuricic; Caputo.

Hot: Lautaro è in grande forma. Berardi ha sempre un conto aperto con le milanesi

Not: Radu non tocca campo da molto tempo

Sorpresa: Eriksen potrebbe essere decisivo nei calci da fermo

Verona-Atalanta domenica ore 12.30

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Magnani, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Dimarco; Barak, Zaccagni; Lasagna.

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Dijmsiti, Romero, Palomino; Maehle, De Roon, Freuler, Ruggeri; Pessina; Muriel, Zapata.

Hot: Faraoni è sempre il più continuo. Muriel vuole riscattarsi!

Not: Ruggeri non convince

Sorpresa: Barak è in grande spolvero

Juventus-Benevento domenica ore 15.00

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Danilo, De Ligt, Bonucci, Bernardeschi; Chiesa, Arthur, Rabiot, McKennie; Morata, Cristiano Ronaldo.

BENEVENTO (3-5-1-1): Montipò; Tuia, Caldirola, Barba; Tello, Hetemaj, Viola, Ionita, Improta; Caprari; Lapadula.

Hot: Chiesa-Danilo, gli uomini in più di Pirlo, oltre a CR7! Può salvarsi Caprari

Not: Per Hetemaj malus in arrivo!

Sorpresa: Bernardeschi può portare bonus inaspettati

Sampdoria-Torino domenica ore 15.00

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Damsgaard, Thorsby, Ekdal, Jankto; Keita, Quagliarella.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Vojvoda, Rincon, Mandragora, Lukic, Ansaldi; Zaza, Belotti.

Hot: Zaza ha il piede caldo! Keita pronto al riscatto!

Not: Vojvoda? Avrete sicuramente di meglio!

Sorpresa: Dopo diverse prove negativi Thorsby può tirar fuori il coniglio dal cilindro

Udinese-Lazio domenica ore 15.00

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Becao, De Maio, Nuytinck; Molina, De Paul, Walace, Arslan, Stryger Larsen; Pereyra; Llorente.

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Immobile, Correa.

Hot: de Paul sempre e comunque! Ci piacciono Milinkovic e Luis Alberto!

Not: Stavolta meglio evitare Becao

Sorpresa: Pereyra può stupire con bonus pesanti

Fiorentina-Milan domenica ore 18.00

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Martinez Quarta; Caceres, Bonaventura, Pulgar, Castrovilli, Venuti; Vlahovic, Ribery.

MILAN (4-2-3-1): G.Donnarumma; Dalot, Tomori, Kjaer, Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Krunic; Ibrahimovic.

Hot: Sì a Ibra-Ribery, l’usato sicuro paga! Fidatevi di Kessie e Quarta

Not: Dalot non sembra essere la scelta giusta

Sorpresa: manca solo il gol per la partita perfetta!

Roma-Napoli domenica 21 marzo ore 20.45

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Karsdorp, Diawara, Villar, Spinazzola; Pellegrini, Pedro; Dzeko.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens.

Hot: Pellegrini-Insigne, sfida Nazionale! Sì a Mancini e Zielinski!

Not: Villar non porta bonus, puntate su altro

Sorpresa: Karsdorp può essere una buona idea