DIRETTA Serie A, Parma-Genoa | Segui la cronaca LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Tardini’ tra le squadre di D’Aversa e Ballardini in tempo reale

Il Parma e il Genoa si affrontano nell’anticipo che apre la 28esima giornata del campionato di Serie A, nono turno del girone di ritorno. Da un lato i gialloblu di D’Aversa vogliono dare seguito al bel successo ottenuto sulla Roma per provare a rimettersi davvero in corsa per la salvezza. Dall’altro i rossoblu di Ballardini cercano la rivincita dopo il ko dell’andata (1-2) per non rischiare di essere risucchiati nella lotta per non retrocedere. Calciomercato.it vi offre la sfida del ‘Tardini’ in tempo reale.

PROBABILI FORMAZIONI

PARMA (4-3-3): Sepe; Conti, Osorio, Bani, Pezzella; Hernani, Brugman, Kurtic; Kucka, Pellé, Mihaila. All. D’Aversa

GENOA (3-5-2): Perin; Biraschi, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Zajc, Badelj, Strootman, Czyborra; Shomurodov, Destro. All. Ballardini

CLASSIFICA: Inter punti 65, Milan 56, Juventus* 55, Atalanta 52, Napoli* 50, Roma 50, Lazio* 46, Sassuolo 39, Verona 38, Udinese 33, Sampdoria 32, Bologna 31, Fiorentina 29, Genoa 27, Spezia 26, Benevento 26, Torino* 23, Cagliari 22, Parma 19, Crotone 15.

* Una partita in meno