A fine stagione il futuro di Gianluigi Buffon potrebbe essere lontano dalla Juventus. La voglia del bianconero di giocare ancora da titolare è forte

La Juventus si sta preparando al meglio in vista della prossima sfida di Serie A contro il Benevento. Tra i pali potrebbe anche essere la volta di Gianluigi Buffon che in campionato non gioca dalla gara contro il Crotone dello scorso 22 febbraio. Un mese dopo una nuova titolarità per il portiere campione del mondo, che a 43 anni sembra avere ancora tanta voglia di misurarsi ai massimi livelli.

Da capire però anche il futuro dello stesso Buffon, che potrebbe non essere più in bianconero. Secondo quanto sottolineato da ‘La Gazzetta dello Sport’ il portierone juventino riflette sul proprio destino: se da una parte è consapevole di essere importante per lo spogliatoio, dall’altra non ha smesso di essere competitivo e di aver voglia di giocare. Stando alla rosea Buffon potrebbe anche fare un’ultima esperienza da titolare altrove, compiendo una scelta in stile Casillas quando decise di giocare al Porto. La scelta arriverà a fine stagione.