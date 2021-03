AstraZeneca, pronta la ripresa delle vaccinazioni | Gli orari e i dettagli

Le vaccinazioni con AstraZeneca sono pronte a ripartire dopo il parere favorevole arrivato dall’EMA. Di seguito tutti i dettagli sul tema

Il Covid-19 continua a imperversare nel mondo e a creare grandi difficoltà al mondo della sanità e della politica. L’arrivo dei vaccini rappresenta certamente un’arma cruciale nella lotta alla pandemia, ma negli ultimi giorni era stata sospesa la campagna vaccinale con AstraZeneca per valutare le associazioni con complicanze relative la trombosi.

Nella giornata di ieri, è arrivato poi parere favorevole da parte dell’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) che, dopo le opportune valutazioni, ha stabilito il rapporto favorevole tra benefici e rischi per quanto riguarda il vaccino AstraZeneca. E’ stata esclusa, inoltre, la paventata associazione con i rischi di trombosi, ma anche a problematiche legate alla qualità e alla produzione del vaccino.

AstraZeneca, oggi riprendono le vaccinazioni: orari e dettagli

Tutto sembra pronto, dunque, per la ripresa delle vaccinazioni dopo il parere positivo arrivato dall’EMA. A questo punto, appena il Comitato per i Medicinali per Uso umano (CHMP) rilascerà il proprio parere, AIFA revocherà il divieto d’uso di AstraZeneca. Sarà, dunque, possibile la ripresa della campagna vaccinale, che riprenderà, come riportato da AIFA, a partire dalle ore 15.00 di oggi.

Alle 12.00, inoltre, si terrà a riguardo una conferenza stampa nella sede del Ministero della Salute. Saranno protagonisti il Direttore Generale di AIFA Nicola Magrini, il Giovanni Rezza, in qualità di Direttore Generale della Prevenzione, e il Presidente del CSS Franco Locatelli.

Un passo molto importante, dunque, nella lotta alla pandemia da Covid-19. La possibilità di immunizzare la popolazione anche attraverso AstraZeneca è certamente un’arma in più per sconfiggere la pandemia.