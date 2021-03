Ajax-Roma, parla Fonseca: “Loro fortissimi, ma abbiamo possibilità”

Il tecnico giallorosso Paulo Fonseca ha parlato del sorteggio di Europa League che alla Roma ha riservato l’Ajax

“L’Ajax? Una grande squadra, tra le migliori in Europa. Sono fortissimi, ma noi siamo motivati e abbiamo delle possibilità”. Così Paulo Fonseca sul sorteggio di Europa League che vedrà la Roma contrapposta agli olandesi. Tiago Pinto ha definito la gara come la più equilibrata tra le quattro, sottolineando comunque la difficoltà nell’affrontare gli olandesi. Un parere che trova d’accordo anche il connazionale Fonseca. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Intervistato da ‘Sky Sport’, il tecnico giallorosso ha parlato proprio dell’impegno europeo: “Loro sono una squadra fortissima. Hanno un bel progetto e per noi sarà una gara molto difficile. C’è la scuola calcistica più consolidata in Europa, ma abbiamo le nostre possibilità. Ora li dobbiamo studiare bene, penso che sarà un confronto equilibrato. Con lo Shakhtar abbiamo fatto due grandi partite ed era un avversario difficile. La squadra ha giocato bene e con fiducia, siamo molto motivati per affrontare l’Ajax”.