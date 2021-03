Dybala e Cristiano Ronaldo in scadenza nel 2022 con la Juventus, nel sondaggio di Calciomercato.it i votanti suggeriscono il destino dei due

Annata davvero complicata da gestire per la Juventus, che uscita ancora una volta anzitempo dalla Champions League è in ritardo anche in campionato. I bianconeri provano la rimonta difficile sull’Inter capolista per tentare la conquista del decimo scudetto consecutivo, ma si interrogano anche sul prossimo futuro. In particolare, tengono banco le valutazioni in corso su molti giocatori chiave della squadra. Cristiano Ronaldo e Dybala, tra gli altri, hanno un contratto in scadenza nel 2022 e il loro futuro in bianconero è tutt’altro che scontato, anzi.

Calciomercato Juventus, Dybala e Ronaldo via a fine stagione: il parere dei tifosi

I rumours degli ultimi giorni sembrano allontanare il rinnovo per entrambi e dunque lo scenario che si configura è quello di un possibile addio sia della ‘Joya’ che di CR7 a fine stagione. I votanti del sondaggio di oggi di Calciomercato.it sembrano concordare con questa visione e il 38% suggerisce infatti che al termine dell’annata ci sia la cessione immediata di tutti e due, per ripartire con un nuovo ciclo. Il 27,3% crede ancora in Dybala e pensa che per l’argentino occorrerebbe fare uno sforzo. Soltanto il 18,5% ritiene che si debba provare a ottenere il rinnovo di entrambi. Addirittura meno, il 16,3%, suggerisce che lo sforzo venga fatto per il solo Cristiano Ronaldo, che appare ormai a fine ciclo.