Shakhtar-Roma, tifosi scatenati | “Non sa fare la punta”

Primo tempo in penombra per Borja Mayoral nella sfida di ritorno valida per gli ottavi di finale di Europa League: tifosi scatenati

Si chiude sullo 0-0 il primo tempo tra Shakhtar Donetsk e Roma, sfida valida per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Ritmi non elevatissimi per i giallorossi, forti dell’ottima vittoria dell’andata ed in chiara gestione del vantaggio accumulato.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | Milan-Napoli e Parma-Roma: l’analisi degli episodi e dell’intervento Var

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, UFFICIALE: annunciato un rinnovo triennale

Ciononostante non è stata esaltante la prova di Borja Mayoral, inconcludente e finito nel mirino dei tifosi sui social:

Trubin più veloce di Mayoral — MarcoPav (@marcopav10) March 18, 2021

Mayoral non è che non ci mette voglia, è che non sa proprio come si fa la punta. #ShakhtarRoma — Urbano Lofrano (@ULofrano) March 18, 2021

Tanto per cambiare Mayoral si è mangiato un gol.#ShakhtarRoma #18marzo — pinco pallino (@pazzodicalcio) March 18, 2021

Se Mayoral avesse buttato dentro quella palla all’inizio, adesso la partita sarebbe già finita, in campo sarebbe andate le terze linee. E invece niente, non ha segnato, si è smarcato bene, solo davanti al portiere… L’ha sparata fuori dallo stadio.#ASRoma — Popi_ (@Popopozau) March 18, 2021