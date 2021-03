I convocati di Stefano Pioli in vista del match di stasera del suo Milan contro il Manchester United. Tornano Ibra e Bennacer ma ancora tante assenze pesanti per i rossoneri

Stefano Pioli recupera Ismael Bennacer e Zlatan Ibrahimovic ma per la sfida di stasera contro il Manchester United è emergenza attacco. Lo svedese non ha più di 30-40 minuti sulle gambe e Leao e Rebic hanno dato forfait. Il Milan ha provato fino all’ultimo a recuperare i due calciatori, senza riuscirci. Il portoghese aveva accusato un guaio muscolare al flessore durante il match contro il Napoli, e il croato continua ad aver problemi all’anca. Out al pari di Mario Mandzukic, Alessio Romagnoli (problema muscolare al polpaccio) e Davide Calabria (sono settimane che fa i conti con dolori al pube). Possibile che i rossoneri decidano di puntare, inizialmente, su Castillejo come falso nove.

Ci sono, come detto, sia l’algerino che lo svedese. Ecco l’elenco completo dei giocatori che prenderanno parte al match di stasera, valevole per il ritorno degli Ottavi di finale di Europa League. Si riparte dall’1 a 1 dell’andata.

PORTIERI

A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.

DIFENSORI

Dalot, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Tomori.

CENTROCAMPISTI

Bennacer, Çalhanoğlu, Castillejo, Díaz, Kessie, Krunić, Meïte, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI

Ibrahimović, Tonin.