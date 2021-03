Rinvio Inter-Sassuolo, scoppia la polemica social: “Campionato falsato!”

Nuovi positivi al Covid in casa Inter: questa mattina l’ATS di Milano ha disposto il divieto di disputa della gara col Sassuolo. È polemica sui social

È scattato l’allarme Covid in casa Inter. Dopo D’Ambrosio e Handanovic, questa mattina il club nerazzurro ha comunicato le nuove positività di de Vrij e Vecino. La società ha inoltre reso noto che l’ATS di Milano ha disposto la “sospensione immediata di qualsiasi tipo di attività della squadra per quattro giorni, domenica 21 marzo compresa”, il “divieto di disputa di Inter–Sassuolo in programma sabato 20 marzo 2021” e anche il “divieto di rispondere alle convocazioni per tutti i calciatori convocati dalle rispettive nazionali”. Decisioni, quelle dell’autorità locale, che imporranno di fatto il rinvio della partita in programma sabato. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Inter-Sassuolo, è polemica social sul rinvio!

In attesa dell’ufficialità del rinvio del match anche da parte della Lega Serie A, è già scoppiata la polemica sui social. Dal superamento del protocollo FIGC ai precedenti riguardanti soprattutto la Juventus. Ecco alcuni dei tweet più significativi raccolti da Calciomercato.it.

Quella settimana si giocò Milan-Juve con diversi positivi in entrambe le squadre.#InterSassuolo rinviata, campionato falsato. pic.twitter.com/QntjUMLepo — Alfredo Antieri (@_alfredi_) March 18, 2021

@FIGC @SerieA dovreste avere la decenza di spiegare il perché #InterJuve si sia giocata nonostante Cuadrado AlexSandro e deLigt indisponibili causa covid e #InterSassuolo l’avete rinviata. Siete riusciti nell’intento di falsare il campionato, ma dal 4 ottobre scorso.#juveNapoli pic.twitter.com/lIFlBN3iLN — Mozart (@sinfonia71) March 18, 2021

È ormai chiaro che il protocollo è superato dai fatti. È l’autorità sanitaria che decide in base alle sue competenze. #InterSassuolo — riccardo cucchi (@CucchiRiccardo) March 18, 2021

Da scudetto di cartone a quello di tampone èun attimo #InterSassuolo — Gianni 🎵⚪️⚫️🎵 (@gimbo73) March 18, 2021

#InterJuventus Juve con TRE indisponibili per COVID (Alex Sandro , DeLigt e Cuadrado),partita regolarmente giocata a Milano #InterSassuolo Inter con QUATTRO indisponibili per COVID,partita rinviata

Stessa ASL ,risultati diversi

Ditemi se si può parlare di campionato regolare? — Verce #Stron9er 💪 (@lorentz_mr) March 18, 2021