Comunicato della Federcalcio croata sulla situazione di Brozovic e Perisic, bloccati dall’ATS di Milano dopo le nuove positività al Covid

È allarme Coronavirus in casa Inter. Dopo D’Ambrosio e Handanovic, anche de Vrij e Vecino sono risultati positivi al Covid-19. Nella nota pubblicata questa mattina, la società nerazzurra ha inoltre comunicato che, tra le decisioni assunte, l’ATS di Milano ha disposto anche il “divieto di rispondere alle convocazioni per tutti i calciatori convocati dalle rispettive nazionali“. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Appresa la notizia, la Federazione croata ha diffuso il seguente comunicato ufficiale: “La Federcalcio croata è a conoscenza della situazione dell’Inter ed è in comunicazione con il club, la Federcalcio italiana, FIFA, UEFA e gli organi epidemiologici competenti per cercare di trovare una soluzione che consenta a Ivan Perisic e Marcelo Brozovic di unirsi alla Nazionale. L’HNS farà di tutto, nelle circostanze esistenti, per completare la squadra Nazionale per il prossimo raduno in vista delle partite di qualificazione ai Mondiali”. La Danimarca, invece, rinuncia ufficialmente a Christian Eriksen, come reso noto attraverso una nota pubblicata su Twitter.