Calciomercato.it seguirà in tempo reale Shakhtar-Roma, ritorno degli ottavi di finale di Europa League

L’inattesa sconfitta in casa del Parma ha complicato i piani Champions della Roma che proverà a rialzare la testa nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League contro lo Shakhtar Donetsk. La vittoria per 3-0 nella gara di andata è un ottimo punto di partenza, ma i giallorossi non vogliono abbassare la guardia. Evitare brutte sorprese e preservare le energie fisiche e mentali in vista della sfida di domenica contro il Napoli sono gli obiettivi principali della missione in Ucraina. Calciomercato.it seguirà la partita di Kiev in tempo reale.

Probabili formazioni Shakhtar-Roma

SHAKHTAR (4-2-3-1): Trubin; Dodo, Vitao, Kryvtsov, Matviyenko; Maycon, Marcos Antonio; Tete, Solomon, Alan Patrick; Junior Moraes. All.: Castro.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Kumbulla, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Villar, Diawara, Spinazzola; Perez, Pedro; Mayoral. All.: Fonseca