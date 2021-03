Coronavirus, arrivano novità in merito alla sicurezza del vaccino AstraZeneca: ecco la risposta dell’Ema

Arrivano novità in merito alla questione legata al vaccino AstraZeneca. Dall’Ema infatti è arrivato il via libera per proseguire le vaccinazioni. Poco fa infatti è arrivato il pronunciamento dall’Agenzia Europea per i Medicinali sul vaccino sospeso in via cautelativa in diversi paesi europei dopo che erano state segnalate presunte reazioni avverse. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

“E’ sicuro, efficace, i benefici sono superiori ai rischi” ha affermato la direttrice di Ema, Emer Cooke. Il vaccino è stato dunque ritenuto sicuro e continuerà ad essere utilizzato. “Lanceremo ulteriori approfondimenti per capire di più” ha sottolineato Cooke in merito agli eventi avversi rari segnalati dopo la vaccinazione con AstraZeneca. Sabien Straus, presidente del Prac (Commissione di farmacovigilanza), nel corso della conferenza, ha affermato come: “I casi di trombosi dopo la somministrazione del vaccino AstraZeneca sono inferiori a quelli che avvengono tra la popolazione non vaccinata”. Questa la motivazione con cui Ema ha garantito la sicurezza del siero.