Il bollettino sul coronavirus del 18 marzo 2021: 24.935 nuovi positivi e 423 decessi nelle ultime ventiquattro ore

Il Ministero della Salute ha diramato il bollettino giornaliero sul Coronavirus. Continuano ad aumentare il numero di nuovi casi. Oggi 18 marzo i nuovi casi sono 24.935, oltre 1800 in più rispetto a ieri. Sale così ad almeno 3.306.711 il numero di persone che hanno contratto il virus. Cala invece il numero dei decessi: 423, per un totale di 103.855 vittime da febbraio 2020. Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 2.655.346 e 15.976 quelle uscite oggi dall’incubo Covid. Gli attuali positivi risultano essere in tutto 547.510, pari a +8.502 rispetto a ieri.

Per quanto riguarda i tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 353.737, ovvero 15.347 in meno rispetto a ieri. Il tasso di positività è invece del 7%. Si alza ancora la pressione sugli ospedali. I posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono +177, per un totale di 26.694 ricoverati. I posti letto occupati in terapia intensiva sono +16, portando il totale dei malati più gravi a 3.333. Le dosi di vaccino somministrate sono oltre 7,2 milioni. I cittadini che hanno ricevuto la seconda dose sono più di 2,2 milioni.