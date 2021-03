Rinviata Inter-Sassuolo per i casi di positività al coronavirus tra i nerazzurri, il resoconto dell’accaduto nella diretta della CMIT TV

Lunga diretta della CMIT TV dedicata al rinvio di Inter-Sassuolo per i casi Covid tra i nerazzurri. Il match tra nerazzurri e neroverdi, inizialmente previsto per sabato, non si disputerà. Decisione da parte dell’Ats lombarda che fa molto discutere e di cui si è dibattuto nel nostro programma anche con i vari ospiti. Forti critiche all’operato della Lega calcio da parte del giornalista Roberto Perrone.

In studio, il conduttore Fabio Tarantino insieme ad Alessio Lento e a Giorgio Musso ha ricostruito quanto accaduto nelle ultime ore, con i casi di Handanovic, Vecino e de Vrij che si sono aggiunti a quello di D’Ambrosio. Divieto agli allenamenti per almeno quattro giorni per la compagine nerazzurra, i giocatori non potranno nemmeno rispondere alla chiamata delle rispettive nazionali nel corso della pausa. Da capire adesso quando sarà disposta la nuova data del match.