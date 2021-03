Francesco Baldini riparte dalla Serie A. E’ già in città, domani la firma

Reduce dalla stagione a Trapani in Serie B nella prima parte della passata stagione, Francesco Baldini è stato scelto per sostituire il tecnico esonerato oggi. E’ già in città e domani, dopo l’incontro con la dirigenza, è prevista la firma sul contratto. CLICCA QUI PER SAPERNE DI PIU’!