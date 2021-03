Calciomercato, occhio al futuro di Messi | L'ultimo scenario con Laporta

Il futuro di Lionel Messi continua a essere in bilico, in ottica calciomercato. In Spagna si continua a discutere dei possibili scenari per il futuro dell’attaccante

Lionel Messi resta in bilico al Barcellona. L’attaccante argentino continua a essere al centro delle dinamiche di calciomercato in casa blaugrana. La bomba è deflagrata a partire dalla scorsa estate e il fragore non si è più arrestato. A distanza di mesi, non si è ancora definita la situazione e restano in piedi diversi scenari per il futuro della Pulce.

Di certo, l’argentino resta uno dei calciatori più ammirati e ricercati del mondo e le pretendenti di certo non mancano per il suo futuro. Occhio innanzitutto al PSG, ma i rumors non mancano anche per quanto riguarda il Manchester City. Di certo, i prossimi giorni potrebbero già essere decisivi per il futuro di Messi. In Spagna, dopo il ritorno di Joan Laporta alla presidenza, impazzano i rumors sulla permanenza o l’addio del calciatore.

Calciomercato Barcellona, futuro Messi: il possibile scenario con Laporta

Nella serata di ieri, vi abbiamo riportato le dichiarazioni di Joan Laporta sul futuro di Lionel Messi. Il Presidente tornato in carica al Barcellona sembra parecchio determinato a convincere l’attaccante argentino a restare in maglia blaugrana. Le sue parole sono inequivocabili, ma i rumors in Spagna impazzano.

Secondo quanto riporta ‘el chiringuito tv’ e in particolare da Josep Pedrerol, Laporta, in realtà, si starebbe preparando a un’uscita elegante da parte di Messi. Il futuro dell’argentino sarebbe dunque segnato con un clamoroso addio al Barcellona. Secondo ulteriori informazioni sopraggiunte poi da José Alvarez, il padre del calciatore è molto probabile che sarà a Barcellona la settimana prossima. Un ulteriore step che potrebbe stabilire una sterzata decisiva per il futuro dell’attaccante argentino. Scenari e prospettive tutte da valutare per il futuro di uno dei calciatori più forti della storia e che potrebbe clamorosamente cambiare maglia.