Annuncio importante in ottica calciomercato Juventus. Il club di Agnelli pronto a cedere un calciatore di Pirlo in estate

Tutti sotto esame. L’eliminazione prematura dalla Champions League impone alla Juventus di provare a fare l’impossibile per rimontare in classifica sull’Inter e vincere il decimo scudetto di fila per salvare la stagione. In casa bianconera, ad ogni modo, c’è aria di rivoluzione, con un lungo ciclo che sembra destinato a chiudersi. Tante le possibili novità sia a livello dirigenziale, con Fabio Paratici in cerca di conferma, che a livello tecnico, con Andrea Pirlo chiamato a dimostrare di valere la panchina juventina. Anche la rosa è destinata a subire grossi cambiamenti, tanto in entrata quanto in uscita. In attesa di conoscere il futuro di Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala, c’è un giocatore che pare destinato a fare le valigie e lasciare Torino.

Calciomercato Juventus, Momblano: “Ramsey via in estate”

A giugno potrebbe interrompersi la storia tra la Juve ed il centrocampista gallese Aaron Ramsey. Nonostante un contratto in essere fino al 2023, infatti, il giornalista sportivo e tifoso bianconero Luca Momblano in diretta Twitch su ‘Juventibus’ ha rivelato che la società di Corso Galileo Ferraris e l’ex mediano dell’Arsenal stanno valutando di comune accordo di dirsi addio al termine della stagione. Le parti avrebbero deciso che sarebbe meglio separarsi e andare ognuno per la sua strada: non sarebbe un problema di ambientamento o di rendimento, bensì una questione legata agli infortuni e alla voglia di voltare pagina per ripartire nel migliore dei modi. L’opzione più probabile è quella di un ritorno di Ramsey nella Premier League inglese.