Calciomercato, bomba Juve | “Dybala fuori dai piani e Icardi sul mercato!”

Nuovi rumors e indiscrezioni sul futuro di Paulo Dybala. L’attaccante della Juventus sarebbe sul mercato, così come Icardi in casa PSG. I dettagli

Non solo Cristiano Ronaldo e il possibile ritorno al Real Madrid. In casa Juventus tiene sempre banco anche la situazione legata al futuro di Paulo Dybala. In attesa del suo ritorno in campo, come raccontato da Calciomercato.it il rinnovo dell’argentino è sempre in stand-by. Stando agli ultimi rumors, inoltre, la richiesta dell’inserimento di una clausola rescissoria avrebbe frenato ulteriormente la trattativa tra le parti. In diretta su ‘Juventibus’, Romeo Agresti ha parlato così del futuro della ‘Joya’: “Paulo Dybala non è nei piani della società già da un po’, lo dimostra la trattativa instaurata con il Manchester United già nell’estate del 2019. La Juventus considererà il giocatore sul mercato anche nella prossima sessione estiva, soprattutto dopo aver risolto la questione sui diritti d’immagine che hanno ostacolato in passato la cessione. Potrebbe essere instaurata una trattativa in stile Pjanic–Arthur per mettere a bilancio una nuova plusvalenza”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Juventus, l’annuncio: “Anche il PSG ha aperto alla cessione di Icardi”

Sul mercato potrebbe finire anche Mauro Icardi. Il giornalista Luca Momblano ha infatti aggiunto: “Il PSG ha aperto ad una cessione di Mauro Icardi, nonostante dopo l’arrivo di Pochettino il giocatore si sia sentito più parte del progetto di quanto non lo fosse con Tuchel. Sarà interessante capire cosa ne sarà di Icardi nel gioco degli scambi e delle plusvalenze. Su Kean, invece, il Paris Saint-Germain sta accelerando per provare a prenderlo a titolo definitivo”. Si profilano insomma mesi piuttosto infuocati in casa bianconera. Non è nemmeno da escludere una possibile apertura sull’asse Torino-Parigi: sia Dybala che Icardi sono in bilico e negli scorsi mesi si è già parlato di un possibile scambio tra Juventus e PSG. Staremo a vedere.